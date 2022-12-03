كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى لحسم ملف تجديد عقد مدافع الفريق علي البليهي بعد انتهاء اللاعب من مشاركته مع المنتخب في كأس العالم قطر 2022.

وتهدف إدارة الهلال لإغلاق ملف تجديد عقد اللاعب قبل دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» في شهر يناير من العام 2023 بعد الاتفاق على القيمة المالية ومدة العقد بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن رغبة البليهي هي البقاء مع الزعيم، وجار التفاوض بشأن القيمة المالية المستحقة له كلاعب وتحديد مدة العقد الجديد مع ناديه الحالي، وفقاً لـ”عكاظ”.