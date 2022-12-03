قالت الدكتورة إبتسام الجريان – استشاري مساعد طب الأمراض الجلدية والجراحة والليزر أن المايكروبليدنج مثله تماما مثل التاتو ويحتاج للتدخل بالليزر لإزالته، مبينة أن آثاره الجانبية قد تصل إلى الإصابة بالإيدز.

وأوضح ‏إبتسام الجريان: “مخاطر إزابة المايكروبليدنج لدى غير المختصين مشكلة كبيرة، قد يسبب فقدان للشعر والصبغات في الجلد والبهاق، وصله دائم”.

وعلقت الاستشارية مساعد طب الأمراض الجلدية والجراحة والليزر على قيام سيدة بإزالة التاتو للحواجب وعمل مايكروبليدنج بنفس الجلسة ، مبينة أنه سلوك خطأ ، ونصحت بعدم فرك الجلد بعد الليزر

وتابعت الاستشارية ” الطبيب المختص يحدد الطول الموجي وعدد جلسات الليزر حسب نوع المايكروبليدنج وكثافته ، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون بين الجلسة والأخرى 6 اسابيع

وأضافت “في أول أسبوعين يحدث تورم وإحمرار ويجب عدم إزالة القشور باليد ، وبعد الاسبوعين تقل الصبغة بالتدريج “.

وأشارت الجريان إلى أن طريقة إزالة المايكروبليدنج تكون بالليزر الخاص بالتصبغات .

د. إبتسام الجريان: مخاطر إزابة المايكروبليدنج لدى غير المختصين مشكلة كبيرة، قد يسبب فقدان للشعر والصبغات في الجلد@EbtisamSaud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GYlUkqovR3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 3, 2022

مأساة .. تعليق د. إبتسام الجريان – استشاري مساعد طب الأمراض الجلدية والجراحة والليزر على قيام سيدة بإزالة التاتو للحواجب وعمل مايكروبليدنج بنفس الجلسة @EbtisamSaud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O4Hz6slsKm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 3, 2022

د. إبتسام الجريان – استشاري مساعد طب الأمراض الجلدية والجراحة والليزر: الطبيب المختص يحدد الطول الموجي وعدد جلسات الليزر حسب نوع المايكروبليدنج وكثافته @EbtisamSaud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6sFllU6WNn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 3, 2022

د. إبتسام الجريان – استشاري مساعد طب الأمراض الجلدية والجراحة والليزر: طريقة إزالة المايكروبليدنج تكون بالليزر الخاص بالتصبغات @EbtisamSaud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4xUmmsvEko — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 3, 2022