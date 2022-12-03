تحدث الدكتور حمد الصفيان استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب، عن تقنية تجميد البويضات مؤكدا أهميتها في بعض الحالات.

وقال الصفيان خلال برنامج “ياهلا”: “توجد فئات ننصحه بتجميد البويضات وهم مرضى السرطان قبل التعرض للكيماوي أو العلاج الإشعاعي لأنه يتلفها، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم وأيضا أصحاب الأمراض النفسية”.

وأشار إلى أنه الآن أصبحت المرأة تفكر كثيرا قبل قرار الزواج، رغم تقدم عمرها، قائلا: “بتجميد البويضات في سن صغيرة فرص الحمل لن تضيع”.

وأضاف: “الرحم لا يشيخ، والبويضات المجمدة تحتفظ بالخصائص الحيوية لعمر صاحبتها لنفس العام التي جُمدت فيه”، مستكملا: “من مميزات تجميد البويضات تستطيع التحكم في جنس الجنين ذكر أم أنثى، واكتشاف الأمراض الوراثية”.

وأوضح أن حفظ البويضات يصل إلى 20 سنة، وتظل محتفظة بكل خصائصها الحيوية، مضيفا: “يمكن أن يتم نقل البويضات المجمدة من دولة لأخرى عن طريق شركات متخصصة،والبويضات المجمدة ملكية خاصة للمرأة وحدها يمكن أن تستخدمها في أي وقت دون موافقة من أحد”.

د.حمد الصفيان (استشاري أطفال الأنابيب): حفظ البويضات يصل إلى 20 سنة محتفظة بكل خصائصها الحيوية @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/X4qSiyiHue — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2022

د.حمد الصفيان (استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب): من مميزات تجميد البويضات تستطيع التحكم في جنس الجنين (ذكر أم أنثى)، واكتشاف الأمراض الوراثية @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6iA8Gbt4PH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2022