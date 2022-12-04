بالفيديو.. مترشح للانتخابات بتونس يثير الجدل بحصان وملابس فارس

اندلعت موجة من الجدل بسبب مترشح للانتخابات البرلمانية التونسية، بعد أن ظهر خلال حملته الانتخابية وهو يلبس لباس الفارس ويتجول على حصان في أحياء منطقة المرسى بالعاصمة تونس.

ونشى الناشط بالمجتمع المدني منير اللطيفي، الفيديو المتداول عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليه بالقول: “البيان الانتخابي للمترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المرسى الانتخابية.. أرجو من فرسان المرسى إذا فيكم الخير انتخبوني”.

وتضمنت تدوينة نشرها الناشط السياسي مختار الشيباني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذا فارس يترشح للانتخابات البرلمانية، فارس ومن منطقة المرسى، ما هذا السيرك؟”.

وانتقد الناشط بالمجتمع المدني صالح امعيط، طريقة المترشح في تقديم نفسه، وقال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وهذا مترشح المرسى الذي ينتمي لحركة النهضة، فارس الفرسان والصقور والجوارح والكواسر”.

والجدير بالذكر، أنه تجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد، الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل. وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 161 مقعدا، إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.