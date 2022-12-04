أوضح عبدالحكيم الماجد عميد كلية الهندسة في جامعة الأمير سلطان، أن الهدف من إنشاء مركز الأطراف الصناعية هو استخدام التقنيات الحديثة مثل استخدام تقنية الطباعة الثلاثية والمسح الضوئي للجزء المتبقي من البتر.

وقال الماجد في حديثة على قناة الإخبارية :” أن الهدف من التقنية تقليل المدة الزمنية للإنتاج وتقليل التكلفة”، لافتًا أن الطريقة المتبعة هي عملية مسح ضوئي للجزء المتبقي من البتر وعندما يتم إتمام العملية ترسل إلى الكمبيوتر .”

وأشار إلى أن الحاضنة الخاصة بالطرف الصناعي هي جزء مهم جدًا وتمثل جزء فريد لا يمكن صناعته كإنتاج متعدد، مُشيرًا إلى أنه يتم صناعته بقياسات خاصة لكل مريض ويتم إرسالها للطابعة الثلاثية .