أعلن المدعي العام في إيران، اليوم الأحد، التخلي عن “شرطة الأخلاق” بعد شهرين ونصف من الاحتجاجات؛ حيث تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

وأكد المدعي العام الإيراني، أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.

ومن الجدير بالذكر، إنه منذ مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في إيران.

وعمدت شرطة الملالي إلى العنف والقمع، ما أوقع مئات القتلى واعتقال الآلاف، وحكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.