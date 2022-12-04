تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي لمونديال “قطر 2022″، بفوزه على نظيره البولندي بنتيجة 3-1، اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي.

ووضع المهاجم أوليفيه جيرو المنتخب الفرنسي في المقدمة في الدقيقة 44 وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة بتسديدة قوية على يمين الحارس البولندي وعاد مبابي في الدقيقة 90 ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتنتظر فرنسا الفائز من مباراة انجلترا والسنغال لتواجهه في دور الـ 8 من منافسات كأس العالم.