أعلن نادي الهلال مدة غياب عدد من لاعبيه المصابين، حيث ذكر أن سلمان الفرج يعاني من إصابة في عظمة الساق، وسيغيب لمدة 6 أسابيع.

وأضاف أن محمد العويس يعاني إصابة في عضلة الكتف لمدة أسبوعين، في حين يعاني محمد البريك من إصابة في عضلة الساق الخلفية وسيغيب لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، كما سيغيب المدة ذاتها اللاعب سالم الدوسري الذي يعاني إصابة في رابطة المفصل.

وأكد أن اللاعب علي آل البليهي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب من 4 إلى 5 أسابيع، في حين سيخضع كل من ياسر الشهراني ومتعب المفرج لمتابعة طبية.