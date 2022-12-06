يقوم النظام الشمولي في كوريا الشمالية، على قواعد مختلفة عن بقية العالم، حيث أنهم يمتلكون تقويمًا خاصًا بهم، ولا يُسمح للمواطنين بمغادرة البلاد دون إذن، كما أن هنالك حظر على الموسيقى الأجنبية، وعقوبة عدم الولاء قاسية.

وقامت الحكومة في الأيام الماضية بإضافة قانوًنا جديدًا يجبر الآباء على تسمية أطفالهم بأسماء أيديولوجية وعسكرية مثل “قنبلة”، “بندقية” و”قمر صناعي”؛ وذلك بهدف تعزيز الشعور بالوطنية.

وتطلب الحكومة من أصحاب “الأسماء اللطيفة” تغيير أسمائهم وأسماء أبنائهم إلى أسماء ذات معانٍ أيديولوجية وعسكرية أكثر.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في وقت تتخذ فيه بيونج يانج إجراءات صارمة ضد استخدام الأسماء التي تعتقد الحكومة أنها ضعيفة للغاية بالنسبة لسكان كوريا الشمالية.