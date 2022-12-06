أكد ممثل منظمة اليونسكو لدى دول الخليج صلاح الدين زكي أن اللغة العربية ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية والأوسع انتشارا في العالم

وقال الدين:” اللغة العربية هي إحدى اللغات الست الرسمية في متظمة الأمم المتحدة، كما يحتفي العالم في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية ولغة الحضارة العربية الإسلامية ولغة العلوم والمعرفة والآداب”

وأضاف” تم اعتماد اللغة العربية في ١٨ ديسمبر ١٩٧٣ في الجمعية العامة للأم المتحدة وأصبحت اللغة العربية في عام ١٩٨٣ لغة رسمية في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “.