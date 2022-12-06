كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن عرض النصر المقدم له للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.
وأضاف: “رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيراً ونهائيا”.
وتابع : ” كريستيانو وجد أن لا مستقبل له بأوروبا، ولا يوجد عرض له أفضل من العرض السعودي، في بلد تطورت فيه كثيرا كرة القدم، كما شهد قدوم الكثير من الأجانب”.
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