كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن عرض النصر المقدم له للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.

وأضاف: “رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيراً ونهائيا”.

وتابع : ” كريستيانو وجد أن لا مستقبل له بأوروبا، ولا يوجد عرض له أفضل من العرض السعودي، في بلد تطورت فيه كثيرا كرة القدم، كما شهد قدوم الكثير من الأجانب”.