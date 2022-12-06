تباهى وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ببنات الوطن الشابات اللواتي يعملن في الوزارة خلال مؤتمر جيبكا السنوي.

وقال “بن سلمان” خلال المؤتمر :”أنا دائما ما أملك شيئا ما أتباهى به، هذه الفتاة ” أسيل” هي من سأتباهى به اليوم”.

وسأل وزير الطاقة عن الجامعة الفتاة عن الجامعة التي تخرجت فيها، فأجابت أنها تخرجت من جامعة ولاية بنسلفانيا، كما سألها عن عدد الفتيات العاملات في الوزارة فأجابت بأن عددهن تخطى 300 فتاة، مؤكدة أن الوزارة تطمح لارتفاع أعدادهن.