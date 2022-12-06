ساد محيط استاد المدينة التعليمية بقطر أجواء مرحة مبهجة بوجود عدد من الجماهير المشجعة لمنتخبي المغرب وإسبانيا قبل المواجهة التي ستقام بينهما اليوم.

واشعلت الجماهير أجواء محيط الاستاد بالرقص والغناء، وذلك قبل موعد المباراة التي سيخوضها منتخبهم اليوم ضمن منافسات كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر، على رأس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب إسبانيا وصيفًا في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.