حسم المدير الفني البرازيلي الأسبق لنادي النصر والحالي لإنترناسيونال ببلاده، مانو مينيز، حقيقة الأنباء المتداولة من اقترابه من تدريب منتخب بلاده.

وكان المدير الفني الحالي للسيليساو تيتي قد أكد أن كأس العالم 2022 ستكون المحطة الأخيرة له في قيادة المنتخب، وتداولت أنباء بأن مينيز قد يكون خلفا له.

قال مانو مينيز : “لم يستشرني أحد، ولم مع في قائمة مع مدربين وإذا تواجد اسمى فلن أتحدث عن أي شيء في ذلك الوقت”

وأكد أن الترناسيونال أعطاه الفرصة وقدم معه عملا جيدا، ولذلك فهو يحترم كثيرا النادي ويحتاج أيضا النادي.