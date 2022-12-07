أعلن مدير منتخب ألمانيا في كرة القدم أوليفر بيرهوف استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده مرة ثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن استقالة أوليفر بيرهوف، جاءت بعدما تم تحميله مسؤولية الخروج المبكر لألمانيا للمرة الثانية على التوالي وتم لومه على اختيار شعار “حب واحد” والذي أدى إلى غضب الشعوب العربية من ‎منتخب ألمانيا وأدى إلى انزعاج البلد المضيف ‎قطر من ألمانيا بكأس العالم قطر 2022.

وأوضحت التقارير، أن إقالة بيرهوف أن الكامبانية التي اختارها “حب واحد” لم تقنع أحد ولم تفيد أحد في العالم العربي أصبحوا ينظروا إلى ‎ألمانيا كبلد خالف قوانين ضيافة قطر وزادت الضغوط على المنتخب الألماني الذي كان عليه حمايته وعدم إدخاله بهذه الكمبانية التي زادت عليه الضغوط والعداوة.