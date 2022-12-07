علقت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء جامعة إديث كوان الأسترالية، على زعم عدم فائدة البطاطس للصحة؛ حيث أن النتائج السلبية لدراسات سابقة كانت تستند اساسا إلى طريقة تحضير البطاطس.

وذكرت الدراسات السابقة، أن البطاطس يمكن أن تزيد من خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري، بغض النظر عن طريقة تحضيرها. أما الآن فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده، أنه على الرغم من أن البطاطس قد لا تحتوي على جميع الفوائد التي تتمتع بها بعض الخضروات الأخرى، إلا أنها في الواقع لا تحمل أي مخاطر صحية.

وأوضح الباحثون، أنه اتضح أن البطاطس المسلوقة لا يرتبط بتناولها خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حين اتضح أن تأثيرها هذا يعادل الصفر. كما تبين أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول البطاطس، يستهلكون كمية أكبر من الزبدة واللحوم الحمراء ومشروبات غازية محلاة، وهذه مواد جميعها تزيد من خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري.

وأكد الخبراء أن من الصعب تحديد ما إذا كانت البطاطس مفيدة من حيث الوقاية من السكري، ولكنها لا تسبب أي أذى، إذا تم طهيها بطريقة صحية صحيحة. كما يمكن أن يؤدي تناول البطاطس بدلا من الحبوب المكررة مثل الارز الأبيض والمكرونة، إلى تحسين نوعية النظام الغذائي؛ لأنها تحتوي على ألياف غذائية ومواد مغذية أخرى.