حصلت الدكتورة وفاء زكري، على إشادة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، التي قامت بنشر بحثها العلمي على موقعها الرسمي بعنوان: “معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة 0 من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية”.

وتسابقت عبارات الثناء على وسائل التواصل الاجتماعية والإعلامية، معتبرين ذلك إنجازا عالميا يسجل لجدارة المرأة السعودية، ومصدراً للفخر والاعتزاز، فيما شاركت الدكتورة وفاء الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان، في مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون اكتشافاً ساعد علماء الفضاء في معرفة كيفية تشكل النجوم.

وأوضحت: البحث يتحدث عن ظاهره انفجار لمعاني مفاجئ وقوي وسريع للنجم الرضيع حديث الولادة، ثم يعود للمعانه الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، ويعتقد العلماء أن هذا اللمعان دليل غذاء النجم الرضيع على غازات ومواد السحب الكونية المحجوب بداخلها، وهذا النجم الرضيع حسب النتائج التي تم التوصل لها.

وأضافت أنه وُجد أن دورة هذه الظاهرة تصل لنحو 15 عاما، وخلال هذا الثوران اللمعاني يتشكل ما يقارب نصف كتلة النجم الكلي، والنصف الآخر خلال مراحل النمو الأخرى، والتي قد تصل لمئات السنين، مما يدل على أن هذه الظاهرة مرحلة أساسية في تطور النجم وتشكله ولابد من البحث بشكل أكبر للحصول على نجوم من نفس الفئة لتأكيد صحة الفرضية، بحسب موقع “العربية”.