كشف نادي الشباب، عن وصول محترفه الكوري الجنوبي كيم سونج جيو، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض.

وأكد نادي الشباب، أن محترفه يستعد للانتظام بالتدريبات الجماعية للفريق بعد مغادرة منتخب بلاده لمنافسات النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.