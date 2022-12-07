أوضحت تقارير، واقعة مؤسفة تحول فيها حفل زفاف إلى كابوس بعد اندلاع مشاجرة جماعية في فندق فخم في مقاطعة شيشاير البريطانية، مما أدى إلى حبس تسعة أفراد من نفس العائلة خلف القضبان.

وتحول يوم زفاف الزوجين إلى كابوس بعد أن تم سجن تسعة أفراد من نفس العائلة بسبب نشوب شجار عنيف بين العائلتين في حفل الاستقبال في فندق فخم، بينما أصيب مايكل ستوكس البالغ من العمر 56 عامًا، بخلع في كتفه.

وجاء ذلك بعد أن تلقى ضربة بكرسيًا خلال المشاجرة التي شارك فيها 50 شخصًا والتي تسببت في أضرار بقيمة 18000 جنيه إسترليني في فندق Daresbury Park، بينما كان ثمانية من أفراد عائلته قد سُجنوا في السابق لدورهم في أعمال العنف ، التي جعلت بعض الضيوف يحاصرون أنفسهم في غرفة مناسبات من أجل الأمان.

وقبضت قوات الأمن على جون ستوكس البالغ 23 ، وجون ستيفن ستوكس ، 27 ، وستيفن ستوكس ، 25 ، وبريان ستوكس ، 25 ، وإدوارد جوزيف ستوكس ، 21 ، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن جميعًا الشهر الماضي.

واستمعت محكمة تشيستر كراون إلى كيف اندلع الشجار في حوالي الساعة 11.15 مساءً في 26 يونيو 2019 في الفندق والمنتجع الصحي في وارينجتون، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية تم عرضها في المحكمة نظارات وكراسي يتم رميها في أرجاء الغرفة ، بالإضافة إلى شاشات العرض وهدمت وعربة حلوة وطاولات مقلوبة، كما ظهر ستوكس وهو يلقي الكراسي وأكثر من عشرة أكواب في الغرفة.