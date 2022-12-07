أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وابنتها ذات الست سنوات، تلقتا تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من شخص عاطل عن العمل وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر.

وتبين أن مطلق التهديد هو شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه.

وذكرت الشرطة في بيان أنه جرى تفتيش منزل الشاب، وإغلاق حسابه على تويتر.

وتسعى حكومة ميلوني اليمينية لتقليص ما تسمى بخطة (دخل المواطنين) العام المقبل تمهيدا لإلغائها بالكامل في 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم تُعلن تفاصيلها بعد.