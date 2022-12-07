قال أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد في جامعة الإمام، محمد مكني، إن الصين دولة قوية وتستطيع مساعدة الدول العربية في تحقيق أهدفها الاستراتيجية والتنموية.

وأكد أن الصين لديها قوة في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن الصين تدعم الأمور التي تستهدف تحقيق الاستقرار ومنع الحروب، لكون أن الحروب يكون لها تبعات اقتصادية، لذلك فتعد دولة تساعد في تهدئة الأزمات الدولية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.