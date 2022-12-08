أكدت اختصاصية التغذية سجى عمران، أنه ليست كل الأطعمة العضوية صحية.

وقالت سجى عمران، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن هناك من يحب أن يحافظ على صحته فيستبدل المواد الكيميائية بالعضوية، مؤكدة أن ليس كل طعام عضويًا صحيًا.

وأشارت أخصائية التغذية، أن غسل الأطعمة العضوية يقلل نسبة المبيدات الكيميائية ولا يذهبها تماما، لافتة إلى أن المنتج الطبيعي لا يحتوي على مواد حافظة أو سكريات بينما إذا كان عضوي لا يضاف إليه عند زراعته مواد كيميائية أو هرمونات.

فيديو | اختصاصية التغذية سجى عمران: ليست كل الأطعمة العضوية صحية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Tw6DTTC2H8 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 8, 2022