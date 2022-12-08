عبر الطالب يوسف الصيني والذي يعد نموذج للعلاقات الأخوية بين المملكة والصين؛ عن حبه للسعودية بعد أن أمضى فيها 6 سنوات متمنياً العودة إليها مرة أخرى.

وقال الطالب يوسف :” أول مرة جئت فيها إلى المملكة وجدت في أهلها صفة الكرم، حيث كانوا يدعونني إلى بيوتهم لإكرام الضيافة كما وجدت فيهم من يساعدني في كافة مجالات الحياة”.

وأضاف ” من الصعوبات التي واجهتها في بداياتي بالسعودية هي اللغة ولكن السعوديين ساعدوني كثيرا في تقويتها”. وأكمل” الشعب السعودي عظيم وكريم ويتعاملون بالأخلاق الطيبة”.

فيديو | الطالب يوسف الصيني يعبر عن حبه لـ المملكة بعد أن أمضى فيها 6 سنوات ويتمنى العودة إليها مرة أخرى#برنامج_اليوم#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/mEwEXBb1P3 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 8, 2022