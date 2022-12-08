أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي:” يود الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يشكر لويس إنريكي وطاقمه التدريبي بالكامل على عمله خلال السنوات الماضية”.

وتابع:” نقلت الإدارة الرياضية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تقرير إلى الرئيس تقرر فيه بدء مشروع جديد للمنتخب الإسباني ، بهدف مواصلة النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به لويس إنريكي ومعاونيه، وتم إخبار المدرب بقرار رحيله”.

وأضاف:” يتمنى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لـ لويس إنريكي وطاقمه المعاون كل التوفيق في مشاريعهم المهنية المستقبلية”.

وودع منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم 2022 من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح 3-0، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.