قال لاعب المنتخب المغربي السابق، عبد الرزاق خيري، إن منتخب المغرب يحاول تغيير خريطة كرة القدم العالمية الآن يلعب بأعلى مستوى ممكن خلال مبارياته في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وأكد “خيري” أن منتخب بلاده يثبت أمام العالم أنه لا يوجد مستحيل ومن جد وجد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه لـ”رويترز”.

وأشاد بتفكير مدب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، مضيفا أن سر قوة فريق المنتخب حاليا يكمن في التلاحم والروح القتالية والوطنية للدفاع عن سمعة الكرة المغربية والعربية.

وأكد أن “الركراكي” يريد أن يظهر قدراته الفنية أمام العالم، وإثبات أن كرة القدم لا يحتكرها الأجانب، بل يمكن للعرب إبراز شخصيتهم.