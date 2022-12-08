لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بأحدث إطلالتها، خلال حضورها احتفال خاص في مصر لدار الأزياء الشهير YSAINT LAURENT لإصدار أحدث عطر لهم.

وارتدت هيفاء من الدار الفرنسية الشهيرة، فاختارت فستانا قصيرا من اللون الذهبي الميتاليك، بفتحة صدر على شكل V.

ويصل سعر الفستان الذي ارتدته هيفاء وهبي إلى 2250 دولار أي ما يعادل 68 ألف جنيه مصري.

وكانت هيفاء وهبي نشرت في وقت سابق مجموعة من الرسائل الغامضة، قالت فيها: “آمل أن تصفعك الكرمة ما يشبه أفعالك على وجهك قبل أن أفعل”، وبعدها كتبت: “المرأة الحقيقية لا تحتاج لإلقاء القاذورات على امرأة أخرى لتشعر بمزيد من الأمان”.