شهدت تونس جريمة مروعة جديدة هزت الرأي العام في بعدما قتل رجل زوجته البالغة من العمر 27 عامًا طعناً بالسكين.

وتفصيلاً، وقعت الجريمة، بعدما حضر الزوجان، اللذان بينهما خلافات عديدة، جلسة أمام محكمة تونس، وعندما توجهت الزوجة إلى منزل صديقتها لأخذ ابنتها التي تركتها عندها، قام الزوج بترصدها ثم اعتراضها فور خروجها من البيت ليقوم بطعنها بواسطة سكين في مناطق متفرقة من جسدها ويهرب.

والجدير بالذكر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة تفاعلت مع الحادث وقالت في بيان:” تشكيل خلية أزمة قصد التعهد بالأطفال القصّر واتخاذ التدابير الضرورية لضمان مصلحتهم”، واستنكرت تكرر جرائم القتل الناتج عن العنف الذي يطال النساء والفتيات في البلاد.