تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.

وأحرز اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة73 من ركلة جزاء.

كما سجل فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وتمكن منتخب الأرجنيتن من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ليواجه نظيره الكرواتي، الذي فاز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.