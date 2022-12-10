انتقد مهاجم منتخب هولندا فاوت فيغورست تصرف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي معه بعد مباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال فيغورست في تصريح نقله موقع “adelaidenow”: “ذهبت لأصافح ميسي بعد المباراة لكنه لم يقبل، وقال لي شيئًا فظًا، لكنني لا أفهم الإسبانية جيدًا، أنا محبط جدًا”.

وبدا ميسي قائد الأرجنتين غاضبًا عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، حيث سبَّ شخصًا ووصفه بالأحمق قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب المباراة مباشرة عندما قال فجأة: “ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟” وظهر عابس الوجه.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن رسالة ميسي كانت موجهة لفاوت فيغورست صاحب هدفي هولندا ضد الأرجنتين.

وبحسب الصحيفة كان فيغورست يحاول الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكن قائد الأرجنتين أعتقد أنه يحاول افتعال مشكلة معه، فتحدث إليه بالإسبانية، وسبَّه ووصفه بالأحمق، ودعاه للابتعاد عنه.