قال وزير خارجية،صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ستكون الأسرع نموا في مجموعة العشرين خلال 5 سنوات، وستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام.

ولفت إلى أن أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة، وأن سياسات المملكة وأوبك بلس واضحة وهي تحقيق استقرار السوق، مضيفا أن سعر النفط يجب أن يكون منصفا للمستهلك والمنتج وتم شرح ذلك لأميركا.

ولفت إلى أن المملكة تسعى إلى منطقة مستقرة وآمنة وتعمل مع شركائها لضمان ذلك، مضيفا أن سياسات المملكة الخارجية أداة لازدهارها داخليا.

وأكد أن كل ما تقوم به المملكة يتم بشكل مدروس ومنطق واضح، لافتا إلى أن الجميع في المملكة متحمسون للمستقبل وتحقيق الأفضل.

ولفت إلى أن المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقا لخارطة طريق واضحة، وأن الأولوية لرفاهية شعب المملكة، وتحقيق نمو مستدام.

وأضاف أن سياسات دول مجلس التعاون الخليجي الخارجية متطابقة، مؤكدا أن المملكة تركز في سياستها على الدول النامية التي يتم تجاهل مصالحها.

وأكد أنها مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن أوروبا بحاجة إلى المنطقة للتحول إلى الطاقة النظيفة، مضيفا أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي ستسعى دول المنطقة لضمان أمنها.

ونوه بأن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدا، داعيا إلى معالجة نقاط الضعف في الاتفاق النووي مع إيران.