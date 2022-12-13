كشف المراسل الذي أجرى اللقاء التلفزيوني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في ربع نهائي مونديال قطر، ملابسات ما حدث بين ميسي ونجم هولندا فوتر فيخورست.

وكان ميسي قد تهجم لفظيا على مهاجم منتخب “الطواحين” الذي كان يقف أمامه أثناء حديثه لمراسل قناة ‏TyC sports وقال له: “ما الذي تنظر إليه، أذهب من هنا أيها الأحمق!”.

وأوضح المراسل جاستون إيدول، تفاصيل ما حدث قائلا: “في وقت ما عندما كنا على الهواء قلت له (ليو اهدأ) لأن هناك الكثير من الأشخاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وأنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث”.

وأضاف: “بعد المباراة في غرفة تبديل الملابس كانوا يركلون بعضهم البعض بالفعل وليس فقط ميسي”، متابعًا: “فان ديك دخل في شجار مع أوتاميندي، وغضب ميسي كان أكثر في ركلات الترجيح حيث تصدى الهولنديون للأرجنتين”.

واستطرد إيدول “بمجرد انتهاء ركلات الترجيح، حدث الشجار بين لاعبي المنتخبين، وكان نجم هولندا (فيخورست) ينتظر ميسي في النفق من أجل الحصول على قميصه، وهنا بدأ ليو في الحديث (لمراسل القناة) ولم يفهم اللاعب الهولندي سبب تصرف الأرجنتيني.

وشهدت المباراة مناوشات عديدة بين لاعبي المنتخبين، مع إشهار الحكم لاهوز 15 بطاقة صفراء، كأكثر رقم في تاريخ المونديال لمباراة واحدة، فيما تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر، بتغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد لوسيل.