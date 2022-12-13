أكد الدكتور علي الزهراني استشاري طب أسرة أن التغيير من تدخين السيجارة العادية إلى السيجارة الإلكترونية، هو انتقال من إدمان إلى إدمان آخر.

وقال الزهراني “أصدرت منظمة الصحة العالمية تقارير عديدة تؤكد خطورة السجائر الإلكترونية فالشخص الذي يترك السجائر العادية وينتقل إلى الإلكترونية فهذا يعد نوع آخر من الإدمان فضلا عن خطورة مواد أخرى مضافة كالنكهات”

وأضاف ” أكدت جميع التقارير الطبية أن السيجارة الإلكترونية ليست آمنة، ولا تستخدم كوسيلة للإقلاع عن التدخين، حيث وجدوا بها مواد خطيرة تسبب السرطان”.

وتابع” العديد من الشباب دخلوا الطوارئ والعناية المركزة بسبب أن السيجارة الإلكترونية أحدثت لهم التهابات شديدة في الجهاز التنفسي”.

واستطرد” كل مستشفى يوجد فيه عيادة للإقلاع عن التدخين يشرف عليها مختصون، حيث يعتبر التدخين كالأمراض المزمنة وأحد المسببات للمشاكل الصحية الأخرى ويستطيع الطبيب التعامل عليها “.

و أشار الزهراني إلى أن وزارة الصحة من خلال خدمة الاتصال المباشر تُقدم استشارات لمن أراد الإقلاع عن التدخين.

#الشارع_السعودي | د. علي الزهراني: التغيير من تدخين السيجارة العادية إلى السيجارة الإلكترونية، هو انتقال من إدمان إلى إدمان آخر. @khaledaloqaily #قناة_السعودية pic.twitter.com/cKFPmyRomQ — الشارع السعودي (@saudiatv_1) December 12, 2022