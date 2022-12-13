صرح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اليوم الثلاثاء، بأن طموحه ولاعبيه هو بلوغ نهائي كأس العالم 2022.

وقال الركراكي: “إن لاعبيه سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية”، الأربعاء عندما يواجهون فرنسا في دور الأربعة على ملعب البيت في الخور.

وأضاف أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو “تغيير عقلية اللاعبين وخصوصا القارة السمراء ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، وهذا ما أخبرت به اللاعبين”.

وتابع: “إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربع منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية”.