وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بوضع سُترة الفريق ركن الشهيد عبدالرحمن سعد أبو جرفة، أثناء استشهاده وذلك بمدخل إمارة المنطقة، وفاء وعرفاناً بما قدّمه من بطولات مختلفة، و ذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال، لأسرة الشهيد في منزلهم بمركز تندحة في محافظة خميس مشيط.

وقام أبناء الشهيد بتقديم سترة والدهم أثناء استشهاده هديةً لأمير عسير، فيما علق أحد أبنائه، قائلا أنها أغلى ما يملكون، بحسب الزميلة “عكاظ”.

يذكر أن الشهيد أبو جرفة استشهد أثناء تفقده في جولة ميدانية لوحدات اللواء الثامن عشر الذي يقوده، والمنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية، إذ تعرض الموقع حينها لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها، ونُقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، واستشهد متأثراً بجراحه في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه ومواطنيه.