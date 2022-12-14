تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫99529 مقابل الريال الواحد 0٫25029
الدولار:3٫75972 مقابل الريال الواحد 0٫26598
درهم إماراتي:1٫02358 مقابل الريال الواحد 0٫97696
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56079
دينار أردني:5٫30067 مقابل الريال الواحد 0٫18866
دينار كويتي:12٫27468 مقابل الريال الواحد 0٫08147
دينار بحريني:9٫97245 مقابل الريال الواحد 0٫10028
الريال القطري:1٫03254 مقابل الريال الواحد 0٫96849
الدرهم المغربي:0٫36016 مقابل الريال الواحد 2٫77915
الجنيه المصري: 0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55192
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