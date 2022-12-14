تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫99529 مقابل الريال الواحد 0٫25029

الدولار:3٫75972 مقابل الريال الواحد 0٫26598

درهم إماراتي:1٫02358 مقابل الريال الواحد 0٫97696

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56079

دينار أردني:5٫30067 مقابل الريال الواحد 0٫18866

دينار كويتي:12٫27468 مقابل الريال الواحد 0٫08147

دينار بحريني:9٫97245 مقابل الريال الواحد 0٫10028

الريال القطري:1٫03254 مقابل الريال الواحد 0٫96849

الدرهم المغربي:0٫36016 مقابل الريال الواحد 2٫77915

الجنيه المصري: 0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55192