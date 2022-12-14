قال المستشار في شؤون الطاقة والنفط، الدكتور مصطفى البزركان، إنه بالاستناد لاحدث تقرير لمنظمة أوبك، فقد ذكر أنه قد يكون هناك تراجع في الطلب بسبب التضخم والركود الاقتصادي المتوقع في الاتحاد الاوروبي والدول الغربية.

وأضاف البزركان: “لكن سيكون هناك زيادة في الطلب على النفط ستتولد بعد الربع الأول من العام القادم 2023”.

وكانت “أوبك”، تمسكت في تقريرها أمس الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، موضحة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي “واضح تماما”، فإن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.