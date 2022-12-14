انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يوثق رسم صور لاعبي المنتخب المغربي بطريقة احترافية ومبتكرة من خلال عمل زوم على جزء من كل لاعب فتظهر لقطة جديدة للاعب آخر.

وأسود الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة للتأهل لنهائي كأس العالم أمام فرنسا .

ويعتبر منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنهائيات كأس العالم .