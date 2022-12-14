كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتدرب حاليا في مركز تدريبات فريقه الأسبق ريال مدريد “الفالديبيباس” ، عقب أيام من إقصائه من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المغرب بهدف دون رد.

وأفاد موقع «ريليفو» الإسباني أن رونالدو طلب الإذن بالتدرب هناك منفردًا في ملعب آخر بعيدًا عن الملعب الذي تخوض عليه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي تدريبها الصباحي.

وتابع: عودة رونالدو إلى هناك تظهر أن العلاقة بين ريال مدريد واللاعب لا تزال جيدة، رونالدو كان حريصًا على التدرب في مكان بعيد عن أعين المتطفلين ولم يتواصل مع زملائه السابقين.

ولا يرتبط حاليا رونالدو بأي نادٍ عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، جراء مقابلة إعلامية انتقد خلالها قائد منتخب البرتغال النادي ومسؤوليه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، مؤكدًا أنه يشعر بـ «الخيانة» هناك.