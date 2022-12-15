أوضحت منظمة حقوق الإنسان الكردستانية، الأربعاء، أن محكمة الثورة في محافظة إيلام غرب إيران، أصدرت حكماً بالإعدام ضد فتاة متظاهرة تبلغ من العمر 16 عاما بتهمة “المحاربة”.

وذكرت المنظمة إن “سونيا شريفي البالغة من العمر 16 عامًا من آبدانان بمحافظة إيلام، والتي تم اعتقالها في 19 من نوفمبر الماضي، صدر بحقها حكما بالإعدام بتهمة المحاربة”.

وتابعت: “اعتقلت قوات الأمن هذه الطالبة في السنة الثانية من المرحلة الثانوية بعد مداهمة منزل جدتها، ورافق اعتقالها ضرب مبرح”.

وأضافت أن المحققين “أجبروها على الاعتراف بصنع زجاجات حارقة وكتابة شعارات”، متابعة:”النيابة العامة ومحكمة الثورة في مدينة آبدانان وإيلام، لم تقدما إجابة مفصلة عن وضع قضية سونيا للعائلة، وخلال هذه الفترة رفضوا قبول محامي لهذه القضية”.