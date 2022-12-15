يعد الاكتئاب من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا حول العالم، وعادة ما يصاحبه الوهن، وغالبًا ما تظهر لدى 10-51% من كبار السن.

ووجد الباحثون في دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد علاقة بين نوعية ما يتم استهلاكه والإصابة بالاكتئاب وضعف الجسم، حيث أنهم يعتقدون أن نوعية النظام الغذائي هي السبب في الإصابة بالضعف.

وحلل الفريق بيانات 1700 شخص تمت متابعة حالاتهم على مدار نحو 11 عاماً، وكشفت النتائج، أن نوعية الأطعمة التي تحفز الالتهاب، تزيد فرص الإصابة بالوهن أو الضعف الشديد، وكانت نسبة الإصابة أعلى لدى الذين يعانون من الاكتئاب

وأظهرت نتائج الدراسة أن استهلاك البالغين في منتصف العمر وكبار السن للأطعمة الاتهابية، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والضعف في الوقت ذاته بدلاً من الإصابة بأي من الحالتين على حدة .

وتسلط الدراسة الضوء على إمكانية منع الإصابة بالضعف الشديد والوهن من خلال اتباع نظام غذائي غني بمضادات الالتهاب، مثل: الألياف، ومركبات الفلافونويد.

والجدير بالذكر أن الأطعمة الالتهابية تشمل الكربوهيدرات المكررة، مثل: الخبز الأبيض، والمعجنات، والمقليات، مثل البطاطس، الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة، اللحوم الحمراء وغيرها، بينما تتضمن الأطعمة المضادة للالتهاب كلا من الطماطم، وزيت الزيتون، والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ، والمكسرات، والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، والفواكه مثل البرتقال والفراولة والتوت.