لقى جندي مصرعه وأصيب عدد من قوات اليونيفيل، بعد إشكال بين الأهالي في جنوب لبنان و​اليونيفيل​، تخلله إطلاق نار.

َواعتمدت قوات اليونيفيل مساراً غير مسارها العادي في منطقة العاقبية، ما أدى إلى اعتراض أهالي المنطقة. وقد تحوّل الاعتراض إلى إشكال وإطلاق نار

وحاولت الدورية الانسحاب من موقع الإشكال وأثناء المحاولة صدمت مواطناً من أهالي المنطقة لكن إصابته طفيفة، فيما انقلبت آلية أخرى تابعة لهم في حادث الأمر الذي تسبّب بجرح 4 عناصر.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقلان ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.