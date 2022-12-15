أكد المحلل المالي محمد الميموني، أن ارتفاع أسعار الفائدة، وجهت الجميع دون استثناء إلى أدوات الدين كالصكوك والسندات، لافتًا أن إطلاق البنوك لبرامج الادخار انعكس بشكل سلبي على السوق.

وقال الميموني خلال لقائه على برنامج ” أوراق تداول ” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن دخول المزيد من الشركات للسوق، كان لها أثر سلبي على المدى القصير بسبب خروج السيولة من الشركات القديمة والدخول في الاكتتابات.”

وأضاف:” أننا الآن أصبح لدينا تدقيق في عملية الاكتتابات”، مُشيرًا إلى أننا لن نشاهد عملية إقبال جديدة في الشركات بسبب الإجراءات السريعة وعمليات تدقيق.”

فيديو | المحلل المالي محمد الميموني: دخول المزيد من الشركات للسوق السعودي لها أثر سلبي على المدى القصير بسبب خروج السيولة من الشركات القديمة والدخول في الاكتتابات#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/w3sMVjlENR — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 14, 2022