أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع رونالدو الشهر الماضي، بعد انتقادات حادة من جانب اللاعب لإدارة النادي ومدربه الهولندي إيرك تين هاغ في لقاء تليفزيوني أثار الكثير من الجدل.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مفاجأة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يواصل سعيه لكي يكون الوجهة المقبلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا، مؤكدة أنه سيكون خيار تشيلسي لتدعيم خط الهجوم بعد تعرض المهاجم أرماندو بروخا للإصابة أمام أستون فيلا.

وكان قد تعرض المهاجم الألباني بروخا للإصابة خلال مباراة ودية لتشيلسي ضد أستون فيلا بكأس التحدي في مدينة أبوظبي؛ حيث أن إصابة بروخا جعلت تشيلسي في مأزق، خاصة وأنه لم يعد لديه مهاجم صريح سوى أوباميانغ.