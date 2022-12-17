في مشهد أفطر القلوب ظهر والد علي روزبهاني، أحد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية، وهو يقول في مراسم ذكرى الأربعين لمقتله على يد الملالي : “أنا ووالدته وشقيقتاه لم يكن أمامنا سوى البكاء. سنأخذ بثأره”.

َوأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع هتاف المشاركين بعد كلمة الأب عند القبر: “إذا قتل شخص منا سيأتي بعده ألف شخص”.

وفي وقت سابق تم تداول رسالةً صوتية للمعتقلِ السياسي، سعيد إقبالي، والتي دعا فيها الإيرانيين للبقاء في الشوارع، قائلاً” إذا استمرت الثورةُ في الشوارع فإن أزمةَ النظام ستتفاقم” .