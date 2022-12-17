أوضح ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، حقيقة إصابة لاعبين المنتخب الفرنسي بفيروس الإبل.

وقال مدرب فرنسا: “لسنا قلقين حقًا .. نحن نتدرب في الهواء الطلق”، لافتًا إلى أنه كان هناك انخفاضًا كبيرا في درجات الحرارة الأيام القليلة الماضية، ونحتاج دائمًا إلى توخي الحذر؛ لأن استخدام مكيفات الهواء لأن ذلك يؤثر في اللاعبين.

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: “نحن الآن في موسم الإنفلونزا ولهذا يجب علينا أن نكون حذرين”، فيما ينتقل فيروس الإبل بين الحيوانات والبشر، وكشفت الدراسات أن البشر يصابون بالعدوى من خلال الاتصال المباشر، أو غير المباشر مع إبل الجمل المصابة.