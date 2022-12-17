ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع كرة قدم بعد قيامه باختطاف حافلة مليئة بالأشخاص من أجل العودة إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة منتخب بلاده يلعب في نصف نهائي كأس العالم.

وقاد الرجل الحافلة لمسافة أربعة أميال، قبل أن يتركها بالقرب من منزله وواصل طريقه سيرا على الأقدام إلا أن انتهي به الأمر إلى الغياب عن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا بأكملها.

وأدرك المشجع البالغ 53 عاما أنه لا توجد طريقة تمكنه من اللحاق ببداية المباراة بسرعة أكثر من قيادة الحافلة بنفسه.

وعندما توقفت الحافلة عند إحدى إشارات المرور وخرج السائق لشراء شيء ما من محل بقالة قريب، قفز الرجل إلى خلف المقود وقام بقيادتها نحو منزله.