أزاحت تقارير الستار عن تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد نهاية مباراة المغرب وكرواتيا.

وقال خالد جاسم، مقدم برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، خلال برنامجه: “حدث نقاش حاد بين أشرف حكيمي ورئيس الفيفا في ممر الاستاد، عقب نهاية المباراة بين كرواتيا والمغرب، وتكلم حكيمي بصوت عال”.

وذكر الإعلامي المغربي محمد واموسي، عبر حسابه على تويتر، أن حكيمي صرخ في وجه رئيس “فيفا”، قائلا له: “هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تتخذون فيها قرارات ضدنا.. ماذا تريدون بالتحديد؟”.

وكان منتخب كرواتيا فاز على نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.