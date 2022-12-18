عُثر على جثة رضيع بعد غرق قارب مهاجرين غير شرعيين، اصطدم بصخور في منطقة فارا قبالة جزيرة ليسبوس في اليونان.

ويُشار إلى أن عمليات الإنقاذ، عثرت على 30 رجلا وامرأة وطفلا سالمين، كما تم إنقاذ شخصين أصيبا بجروح طفيفة، ليرتفع عدد الناجين إلى 32.

وقال الطبيب الشرعي الدكتور ثيودوروس نوسياس:” أن الرضيع نقل إلى المستشفى قبل الإعلان عن وفاته.

يُذكر أن المآسي الإنسانية تتضاعف بسبب المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يستخدمون قوارب صغيرة للإبحار في أحوال جوية قاسية في الخريف والشتاء.