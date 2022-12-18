شدد خبراء في مجال الصحة على التحذير من أن المواد الغذائية المحببة لكثيرين مثل الخبز والمعكرونة، قد تحتوي على سموم فطرية ضارة، مؤكدين أنها تشكل تهديدا خطيرًا على صحة الإنسان.

وأوضحت دراسة جديدة أن تحليل القمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية، قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية “الجرب”، لافتة إلى أن مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارًا بالنسبة للإنسان

وأفاد خبراء من المملكة المتحدة بأن 70 % من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على «القيء الفطري»، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

وقال باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين:” أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرا “مثيرا للقلق”.

والجدير بالذكر أن معظم الأشخاص الأصحاء، يمكن للجهاز المناعي لديهم أن يقاوم العدوى، كما أنه يمكن أن يهدد حياة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.