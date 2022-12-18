انفجر ناصر الشمراني نجم المنتخب الوطني السابق، غضبًا على تصرف لاعبي المنتخب المغربي بعد نهاية اللقاء أمام كرواتيا مع الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

وقال ناصر الشمراني، عبر قناة “الكاس”: “ليش يتهجمون عليه 6 لاعبين؟ عشانه حكم عربي خليجي لازم يفوزّك؟ ليش ما شفنا هذا التهجم على الحكم المكسيكي في لقاء فرنسا، والله اليوم ما يرضينا تصرفهم”.

ودخل لاعبو المنتخب المغربي في مناقشات كلامية مع حكم مواجه أسود الأطلس وكرواتيا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022، حيث عقب صافرة نهاية اللقاء، توجه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء، لابداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.

وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في كأس العالم بقطر بعد الخسارة التي تلقاها أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت.